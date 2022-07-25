Память

Успех в битве за ингушский Малгобек поставил крест на планах фашистов по захвату Кавказа — Калиматов

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале напомнил, что 80 лет назад, 25 июля 1942 года, началась битва за Кавказ, которая «длилась 442 дня и стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после обороны Ленинграда».

«Успешный для Красной Армии исход битвы с фашистскими захватчиками за маленький нефтяной город Малгобек стал одним из важнейших шагов на пути к Великой Победе», — отметил Калиматов.

Глава подчеркнул, что расположение города воинской славы «на подступах к Грозному с его нефтяными запасами и на пути в Баку делало его важным стратегическим объектом, обязательным к завоеванию».

«Кровопролитные бои на Малгобекском оборонительном рубеже длились 4 месяца. Именно успех этой битвы поставил крест на планах фашистов по захвату Кавказа. Это была победа ценой в 120 тысяч жизней советских солдат и офицеров. Память о тех, кто отдал свои жизни на полях сражений и в тылу, будет вечной. Мы в неоплатном долгу перед миллионами павших в боях защитников нашего Отечества. Об этом должны помнить и все последующие поколения», — добавил Глава республики.

Битва за Кавказ, продолжавшаяся до 9 октября 1943 года, относится к числу сражений, переломивших ход всей второй мировой войны.

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