Успешным ингушским атлетам присвоено звание «Мастер спорта России»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, почётное звание присвоено следующим ингушским спортсменам: армрестлеру Ибрагиму Сагову, борцам Магамеду Джандарову, Алику Дзаурову, Мансуру Дошхаклоеву.

Министерство спорта республики поздравило спортсменов и их тренеров с присвоением звания «Мастер спорта России».