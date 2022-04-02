Утверждена концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года

Концепцию развития дополнительного образования утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Она будет реализовываться в два этапа: с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2030 год, сообщается на сайте кабинета министров.

В первую очередь в рамках концепции планируется распространить целевую модель развития дополнительного образования по всей стране. Сейчас такая модель применяется в 72 регионах. Она предполагает переход на персонифицированное финансирование — выдачу специальных сертификатов, по которым ребенок может посещать кружки и секции бесплатно.

Также планируется создать новые учебные места и обновить инфраструктуру системы дополнительного образования — провести капитальный ремонт или реконструкцию зданий, закупить новое оборудование, внедрить цифровые сервисы и современный контент. Регионам на эти цели будут предоставлены субсидии из федерального бюджета.

Кроме того, предполагается создание и развитие сети технологических кружков, где будут готовить будущих ученых и инженеров, открытие новых школьных музеев, театров, спортивных клубов и медиацентров. Будут разработаны новые туристические маршруты, во время которых школьники смогут познакомиться с историей, культурой и традициями своего региона.

Особое внимание в концепции уделено детям с инвалидностью и их вовлечению в систему дополнительного образования. В образовательных организациях продолжится работа по созданию всех необходимых условий.

К самому образовательному процессу планируется активно привлекать молодых специалистов, в том числе для обучения детей в сельской местности. Для молодых специалистов будут разработаны дополнительные меры поддержки.

Утвердить концепцию развития дополнительного образования правительству поручил Президент России по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое состоялось 1 июня 2021 года.