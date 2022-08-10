В 14 городах и селах Ингушетии на 9 часов отключат свет

На 9 часов без электроснабжения останутся жители городов Карабулак и Сунжа, сельских поселений Средние Ачалуки Малгобекского района, Яндаре Назрановского района, а также — Алкун, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское, Чемульга и Троицкое Сунженского района.

Будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами и оборудованием, доведите данную информацию до знакомых и соседей, призывают жителей в чрезвычайном ведомстве.