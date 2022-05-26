В 2021 году Ингушетия заняла первое место в России по приросту турпотока

«В целях развития туристической инфраструктуры на территории курорта «Армхи» открыты новые гостевые дома «Джейрах», «Комфорт», «ИнгРетро» общим количеством 60 коек. Проведена реконструкция водноспортивного комплекса «Чайка». Общий туристский и экскурсионный поток в республику составил 103 тысячи человек, численность размещенных лиц за 2021 год по сравнению с 2019 годом выросла на 178 % — первое место по России по темпам роста», — сказал Сластенин.

По его словам, также в регионе в 2021 году проведены десятки мероприятия по улучшению туристической инфраструктуры.

«На популярных туристических маршрутах установлены качели, санитарные объекты, 20 кэмпинг зон и беседки. 20 туристических маршрутов доработаны на основании мифов и легенд. Запущен новый туристический портал с онлайн-вещанием наиболее популярных туристических дестинаций. И в рамках мероприятий по продвижению и созданию нового бренда Ингушетии ведется работа по регистрации товарного знака «Ингушетия — Родина башен», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.