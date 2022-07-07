В 2021 году в Ингушетии родилось на 2,4% больше детей, чем годом ранее

Такие данные приводит Северо-Кавказстат ко всероссийскому Дню семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля.

В прошлом году в республике зарегистрировано 1515 браков, или на 19,6 % меньше, чем в 2020 году. В городской местности заключен 751 (49,6 % от общего числа браков), в сельской — 764 (50,4 %). На 1 тыс. человек населения приходится 2,9 браков против 3,7 годом ранее. Основное их число заключается в возрасте от 20 до 34 лет. В этом возрасте вступили в брак 1148 мужчин и 1183 женщин. Доля ранних браков (в возрасте до 18 лет) в 2021 году составила — 0,7 % от общего числа. В возрасте 60 лет и старше заключили брачные союзы 23 мужчины и 9 женщин.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Ингушетии насчитывалось 67,4 тыс. семейных ячеек, из них 72,1 % имели детей в возрасте до 18 лет. Средний размер семейной ячейки составил 6,1 человека.

Из общего числа семейных ячеек с детьми моложе 18 лет одного ребенка имели 22 %, 24,2 % — двоих детей, 53,8 % — трех и более детей.

Сведения о составе семьи в Ингушетии в настоящее время будет известно после подведения итогов Всероссийской переписи населения прошедшей в 2021 году.