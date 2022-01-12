Экология

В 2022 году в Ингушетии начнется строительство очистных сооружений стоимостью 2,6 млрд рублей

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В 2022 году в городе Сунжа Ингушетии будет начато строительство очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод.

«Объект контрактной стоимостью свыше 2,6 миллиарда рублей будет возводиться в течение нескольких лет, в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Он призван решить вопрос отведения загрязненных сточных вод в городах Сунже и Карабулаке, а также в сельском поселении Троицкое», — сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

Отмечается, что разработка проектно-сметной документации находится на стадии завершения. Согласно ей, производительность очистных сооружений будет составлять 16 тыс. кубометров в сутки. Аналогичная мощность запроектирована и в отношении сооружений аэробной стабилизации осадка и глубокой очистки сточных вод на биореакторах.

«При проектировании комплексов биологической очистки городских сточных вод необходимо учитывать неравномерность поступления их объемов. В целях оптимизации технологического процесса предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию отдельных технологических линий очистных сооружений», — отметил министр строительства и ЖКХ региона Микаил Балахоев.

Площадь земельного участка под очистные сооружения составляет 7,4 га. Данная территория позволяет разместить очистные сооружения канализации, производительностью до 32 тыс. куб. м в сутки, с поэтапным вводом в эксплуатацию.

Отметим, что отсутствие системы водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения и влияет на экологическую обстановку в республике.

Всего в республике построено 6 очистных сооружений канализации. Износ основного оборудования составляет 85%. Очистные сооружения канализации находятся в ветхом состоянии.

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