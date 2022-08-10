В 2023 году Ингушетия получит субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

«Заявки на получение субсидии в 2023 году подали 57 территорий. Субсидия показала свою эффективность. Всего за два года благодаря этой мере поддержки мы обеспечили территории более чем 135 тысячами контейнеров. Ранее средства из-за всех обязательных процедур поступали в регион не раньше второго полугодия, теперь благодаря заранее проведённому отбору территории смогут начать работу по закупке контейнеров уже с начала 2023 года», — подчеркнул он.

По итогам рассмотрения специальная комиссия отобрала 37 регионов, среди которых и Ингушетия.

В 2021 году впервые из федерального бюджета регионам были направлены средства для закупки контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. В прошлом году сумма составила 1 млрд рублей, в 2022 году субсидия увеличена до 1,5 млрд. Общий размер субсидии 2023 года будет определен при утверждении федерального бюджета, всего отобранные регионы направили заявки на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов обращения с отходами. На сегодняшний день доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), составила 43%, направленных на утилизацию — 11,6%.