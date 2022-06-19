«Мы навели порядок в бюджете, с 2019 года проводилась работа по снижению общего долга региона, долг составлял в 2019 году более 11,8 млрд рублей, а на сегодняшний день мы смогли его снизить до 6,3 млрд рублей. Если говорить о мерах бюджетного принуждения, то там была цифра 5,9 млрд рублей долга, а сегодня осталось только 800 млн рублей. Меры бюджетного принуждения, конечно же, давят, мы не можем распоряжаться своими деньгами, даже если они у нас есть, потому что без казначейства мы не можем ни копейки тратить, но в 2023 году мы уйдем от мер бюджетного принуждения», — цитирует Калиматова ТАСС.

По его словам, снижению общего долга региона способствовала большая работа региональных властей.

«На торгах мы сэкономили более 970 млн рублей, мы не допустили ущерба бюджету, отыграли в судах в 2020 и 2021 годах 3,2 млрд рублей. На достигнутом мы останавливаться не собираемся, рассчитываем до начала следующего существенно еще снизить общую задолженность», — отметил руководитель субъекта.

Напомним, в октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности региона. После этого в некоторых СМИ назвали Ингушетию банкротом, попавшим под внешнее управление.

Однако в министерстве финансов республики отметили, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными, подчеркнув, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет