Нацпроекты

В 2024 году в Назрани Ингушетии появится новая школа на 720 мест

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В Назрани продолжается строительство школы на 720 мест в рамках реализации нацпроекта «Образование», проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

«Новое учебное заведение, состоящее из пяти блоков, возводится на территории общей площадью более 2 га. На данный момент ведутся каркасные и кровельные работы, которые в скором времени подойдут к концу. Параллельно строители занимаются монтажом канализационной системы, системы электроснабжения и так далее», — подчеркнул собеседник.

По его словам, готовность образовательного учреждения составляет приблизительно 30%. Сдача школы в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта — свыше 640 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «Элитспецстрой».

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