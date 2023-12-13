В 2024 году в Назрани Ингушетии появится новая школа на 720 мест

«Новое учебное заведение, состоящее из пяти блоков, возводится на территории общей площадью более 2 га. На данный момент ведутся каркасные и кровельные работы, которые в скором времени подойдут к концу. Параллельно строители занимаются монтажом канализационной системы, системы электроснабжения и так далее», — подчеркнул собеседник.

По его словам, готовность образовательного учреждения составляет приблизительно 30%. Сдача школы в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта — свыше 640 млн рублей. Подрядчиком выступила компания «Элитспецстрой».