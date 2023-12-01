В 2024 году власти Ингушетии намерены реализовать 11 проектов развития сельских территорий

Власти республики намерены реализовать 11 проектов, реконструировать более 25 км дорог, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Там напомнили, что в этом году на эти цели в республику было направлено более 208 млн рублей.

«Наши села по социальной инфраструктуре и бытовому комфорту еще отстают от городов, но, благодаря целевому финансированию, разрыв между ними значительно сократился. В этом году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», в республике реализовано 9 проектов по благоустройству, выданы жилищные сертификаты семьям на строительство и приобретение жилья», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Что касается транспортной инфраструктуры, по его словам, отремонтированы три дорожных объекта протяженностью более 9 км. Ведутся строительно-монтажные работы на 16-километровом участке автомобильной дороги. Завершается строительство инженерных коммуникаций в сельском поселении Экажево Назрановского района. Уровень готовности сетей водо- газо- электроснабжения здесь составляет 90%.

«В будущем году планируем уделить больше внимания сельскому поселению Южному Малгобекского района. Здесь начнется строительство детского сада на 120 мест и сетей водоснабжения протяженностью более 5 км. Наша задача — сделать жизнь сельского населения более комфортной», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.