В 34 школах Ингушетии состоялось торжественное открытие лагерей с поднятием флага России
В 34 общеобразовательных организациях Ингушетии, на базе которых открыты пришкольные лагеря, состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации под гимн страны.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, с такого мероприятия стартовал летний отдых в школах городов Назрани, Магаса, Карабулака, Малгобека и Назрановского, Сунженского, Малгобекского, Джейрахского районов.
«Поднятие флага под гимн — важная и вполне своевременно введенная практика. Считаю, что такая добрая традиция будет способствовать развитию патриотического воспитания и гражданственности у подрастающего поколения», — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова.
В Ингушетии в пришкольных лагерях в этом году отдохнут 3528 человек, для работы в них будут привлечены 680 человек, в том числе 540 педагогических работников.
Напомним, что ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявлял о нововведениях в российских школах, которые начнут действовать с 1 сентября. Среди них — историческое просвещение с 1-го класса, исполнение гимна и поднятие флага в начале учебной недели и другие.