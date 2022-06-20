В 34 школах Ингушетии состоялось торжественное открытие лагерей с поднятием флага России

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, с такого мероприятия стартовал летний отдых в школах городов Назрани, Магаса, Карабулака, Малгобека и Назрановского, Сунженского, Малгобекского, Джейрахского районов.

«Поднятие флага под гимн — важная и вполне своевременно введенная практика. Считаю, что такая добрая традиция будет способствовать развитию патриотического воспитания и гражданственности у подрастающего поколения», — отметила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

В Ингушетии в пришкольных лагерях в этом году отдохнут 3528 человек, для работы в них будут привлечены 680 человек, в том числе 540 педагогических работников.

Напомним, что ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявлял о нововведениях в российских школах, которые начнут действовать с 1 сентября. Среди них — историческое просвещение с 1-го класса, исполнение гимна и поднятие флага в начале учебной недели и другие.