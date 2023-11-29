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В 50 ДОУ Ингушетии открыты детские автомобильные городки для изучения ПДД

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В 50 дошкольных образовательных учреждениях Ингушетии открыты детские автомобильные городки для изучения правил дорожного движения. Регулярно с детьми занятия проводят сотрудники управления ГИБДД МВД по республике.

Об этом сообщил замминистра образования Асхаб Дудургов на совещании в правительстве под руководством премьера региона Владимира Сластенина, на котором обсуждалась актуальная проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).

По словам докладчика, деятельность по профилактике ДДТТ включает комплекс мероприятий, осуществляемых работниками школ совместно с госавтоинспекторами. Работа ведется в рамках образовательных программ и во внеклассное время, в числе которых утренники, экскурсии по улицам городов, конкурсы, тематические акции.

«Основная цель деятельности образовательных организаций в данном направлении — это создание условий для обучения детей правилам дорожного движения, способствующие снижению уровня травматизма», — отметил Асхаб Дудургов.

Председатель правительства Ингушетии считает, что необходимо уделить внимание работе с родителями, поскольку повседневное участие родных в приобретении навыков поведения на улице у детей — составная часть воспитательного процесса.

«Дети всегда были и остаются самой уязвимой частью населения. В условиях увеличения интенсивности движения все участники дорожного движения должны быть максимально внимательными друг к другу. Необходимо с детства воспитывать культуру поведения на дорогах, повышать уровень правовой грамотности школьников. Используйте современные формы обучения, которые вызывают у детей живой интерес, способствуют быстрому восприятию материала, получению практических навыков», — подчеркнул Владимир Сластенин, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

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