Газоснабжение

В 8 населенных пунктах Ингушетии отключен газ из-за ремонтных работ

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В связи с проведением планово-профилактических работ до 10 часов утра 10 августа отключен газ в городе Назрани, административных округах Альтиевский, Гамурзиевский и Насыр-Кортский, а также в сельских поселения Барсуки, Плиево, Гази-Юрт и Яндаре Назрановского района Ингушетии. 

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».

Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.

ЕДДС города Назрани 8 (8732) 22-11-09.

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