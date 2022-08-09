В 8 населенных пунктах Ингушетии отключен газ из-за ремонтных работ
В связи с проведением планово-профилактических работ до 10 часов утра 10 августа отключен газ в городе Назрани, административных округах Альтиевский, Гамурзиевский и Насыр-Кортский, а также в сельских поселения Барсуки, Плиево, Гази-Юрт и Яндаре Назрановского района Ингушетии.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».
Будьте бдительны и осторожны, следите за газовым оборудованием, призвали в чрезвычайном ведомстве.
Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.
ЕДДС города Назрани 8 (8732) 22-11-09.