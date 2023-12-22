В акции «Елка желаний» принимают участие представители кабинета министров Ингушетии
В новогодней акции «Елка желаний» принимают участие представители правительства республики. Вице-премьеры, министры и руководители муниципалитетов в этом году исполнят мечты не только маленьких жителей региона, но и детей из Запорожской области.
Первые заместители премьер-министра субъекта Магомед Евлоев, Индира Сагова, Олег Фурсов исполнят желания Данила Дьячкова, Хяди Парижевой, Даниила Медведского, Глеба Дюдюна. Творческий подарок предстоит выбрать вице-премьеру Тимуру Фаттахову для 9-летней Виктории Сбитневой, сообщили «Ингушетии» в правительстве республики.
Региональные министры порадуют Мансура Пошева, Мухаммада Льянова, Саада Оздоева, Лейлу Льянову и других.
«Просьбы у детей самые разные — от спортивного инвентаря до телевизора, все они в ближайшее время получат свои подарки», — отметил собеседник издания.