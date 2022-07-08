Прием граждан

В аппарате УПЧ состоится прием граждан с участием представителей ОПФР по Ингушетии

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по республике Зина Зурабова и начальник отдела по работе с обращениями ОПФР Марина Сапралиева 14 июля проведут совместный прием граждан в аппарате УПЧ.

Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно, обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10 до 13 часов по адресу: город Магас, улица Дошлуко Мальсагова, 11.

Номера телефонов для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в регионе.

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