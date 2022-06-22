Прием граждан

В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан по вопросам обеспечения жильем детей-сирот

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии и заместитель министра образования и науки республики в четверг, 23 июня, проведут совместный прием граждан.

«Прием будет проводится с 10 часов утра, в целях обеспечения защиты права граждан на образование, гарантированного ст. 43 Конституции России и ст. 42 Основного закона Ингушетии, и права на обеспечение жильем, гарантированного федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей», — сообщил газете «Ингушетия» уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев.

Он отметил, что заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно, обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться до 13 часов по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов.

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