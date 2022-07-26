В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием руководителя УФССП по региону

Мероприятие проводится в целях обеспечения защиты прав граждан при принудительном исполнении судебных актов, а также предусмотренных федеральным законом «Об исполнительном производстве» актов других органов и должностных лиц.

Заявления и жалобы обратившихся будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно, граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10 до 13 часов по адресу: город Магас, улица Дошлуко Мальсагова, 11. Номера телефонов для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья, сообщает информационно-аналитический сектор УПЧ в республике.