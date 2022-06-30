В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием замминистра здравоохранения
5 июля текущего года в аппарате УПЧ уполномоченный по правам человека в Ингушетии и заместитель министра здравоохранения республики проведут совместный прием граждан.
Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством, сообщили газете «Ингушетия» в аппарате УПЧ.
Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
Прием будет проводиться с 10 до 13 часов по адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11.
Номера телефонов для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.