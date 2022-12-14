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В Барнауле наградили  ингушскую студентку Яну Татиеву за спасение мальчика

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В Барнауле сотрудники ГИБДД наградили  ингушскую студентку Яну Татиеву за спасение мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает ряд СМИ, в том числе «АиФ — Алтай».

Издание напоминает, что утром 8 декабря на пешеходном переходе в Барнауле девушка оттащила мальчика, который чуть не попал под колеса маршрутки. Ребенок бежал сломя голову и существовал риск, что он может попасть в ДТП. Однако реакция девушки была молниеносной. Ее поступок зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

«Кадры, которые обсуждают жители Барнаула. Девушка спасла ребенка, который едва не угодил под колеса автобуса на пешеходной переходе. Все случилось ранним утром. Мальчишка так спешил, что совершенно не смотрел по сторонам. Кажется, еще секунда, и могло случиться непоправимое. За притормозившей легковушкой ребенка было не увидеть. Но Яна, так зовут героиню, успела ухватить школьника за капюшон. Девушку теперь называют не иначе как ангелом-хранителем мальчика», — сообщил «Первый канал».

Яне Татиевой 17 лет, она учится в Барнаульском кооперативном техникуме на повара-кондитера.

Сегодня начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Геннадий Кузнецов вручил смелой девушке цветы, подарки и благодарственное письмо от руководства УМВД России по Барнаулу.

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