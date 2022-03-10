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В биологических лабораториях США на Украине шли опыты с коронавирусом летучих мышей

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В созданных и финансируемых США на Украине биологических лабораториях шли опыты с коронавирусом летучих мышей, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», — цитирует Конашенкова РИА Новости.

По его словам, особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами.

Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», — отметил генерал.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания руки российских сил.

Россия начала 24 февраля военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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