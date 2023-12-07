В ближайшие выходные стартует очередной зимний чемпионат Ингушетии по футболу
В ближайшее время пройдут первые матчи в рамках зимнего чемпионата Ингушетии по футболу, в сезоне 2023-2024 примут участие 11 команд, которые сыграют по круговой системе.
Отмечается, что триумфатор прошлогоднего зимнего первенства «Барт» постарается отстоять свой титул. Также из прошлогоднего состава участников сыграют серебряный призер зимнего чемпионата и уже победитель летнего первенства «Гамурзиево» и пятая команда турнира ФК «Экажево». А «Аьлтий-Юрт» сыграет уже под названием «Град».
Как сообщил портал ingfootball, занявший третье место в летнем чемпионате «Реал Сунжа» впервые сыграет в зимнем первенстве. К тому же после небольшого перерыва в регулярном первенстве примут участие «Мангуст», «Карабулак», «Футбольная школа Магомеда Оздоева», РСШ «Ангушт» и «Мочхо».
Дебютантом турнира является ФК «Динамо» (Магас) под руководством тренера Микаила Бузуртанова, которая будет наигрывать юных футболистов в большом футболе.