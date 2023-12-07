В ближайшие выходные стартует очередной зимний чемпионат Ингушетии по футболу

Отмечается, что триумфатор прошлогоднего зимнего первенства «Барт» постарается отстоять свой титул. Также из прошлогоднего состава участников сыграют серебряный призер зимнего чемпионата и уже победитель летнего первенства «Гамурзиево» и пятая команда турнира ФК «Экажево». А «Аьлтий-Юрт» сыграет уже под названием «Град».

Как сообщил портал ingfootball, занявший третье место в летнем чемпионате «Реал Сунжа» впервые сыграет в зимнем первенстве. К тому же после небольшого перерыва в регулярном первенстве примут участие «Мангуст», «Карабулак», «Футбольная школа Магомеда Оздоева», РСШ «Ангушт» и «Мочхо».

Дебютантом турнира является ФК «Динамо» (Магас) под руководством тренера Микаила Бузуртанова, которая будет наигрывать юных футболистов в большом футболе.