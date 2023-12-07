Футбол

В ближайшие выходные стартует очередной зимний чемпионат Ингушетии по футболу

0

В ближайшее время пройдут первые матчи в рамках зимнего чемпионата Ингушетии по футболу, в сезоне 2023-2024 примут участие 11 команд, которые сыграют по круговой системе.

Отмечается, что триумфатор прошлогоднего зимнего первенства «Барт» постарается отстоять свой титул. Также из прошлогоднего состава участников сыграют серебряный призер зимнего чемпионата и уже победитель летнего первенства «Гамурзиево» и пятая команда турнира ФК «Экажево». А «Аьлтий-Юрт» сыграет уже под названием «Град».

Как сообщил портал ingfootball, занявший третье место в летнем чемпионате «Реал Сунжа» впервые сыграет в зимнем первенстве. К тому же после небольшого перерыва в регулярном первенстве примут участие «Мангуст», «Карабулак», «Футбольная школа Магомеда Оздоева», РСШ «Ангушт» и «Мочхо».

Дебютантом турнира является ФК «Динамо» (Магас) под руководством тренера Микаила Бузуртанова, которая будет наигрывать юных футболистов в большом футболе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Нестеровское Ингушетии завершилось строительство нового корпуса детсада «Радуга»
УПЧ по региону восстановил пенсионные права жительницы Ингушетии
На форуме «Россия» в день Ингушетии пройдут две лекции
В 2024 году Ингушетия войдет в проект по распределению социального заказа паллиативной помощи
Избирательная комиссия Ингушетии провела интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
Представители Ингушетии приняли участие в видеоконференции с участием руководства Минспорта России
Журналистов Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь»
Ингушские единороссы проверили спортивные объекты города Магас
Полпредом в СКФО принято положительное решение по ремонту школы в Карабулаке Ингушетии
Ряд партий гуманитарной помощи отправят из Ингушетии жителям Палестины
До двух лет заключения грозит жительнице Ингушетии за сбыт поддельного алкоголя

Главное

Яндекс.Метрика

 