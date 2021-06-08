В больнице скончался один из трех пострадавших в ДТП на автодороге «Галашки-Нестеровская»

0

В больнице от полученных травм скончался один из трех пострадавших в ДТП на автодороге «Галашки-Нестеровская», сообщили газете «Ингушетия» в медучреждении.

«Один из пострадавших в результате ДТП скончался. Состояние двух пострадавших пока оценивается как средней степени тяжести», — сказал собеседник.

Напомним, во вторник 8 июня в 15:25 мск в результате ДТП с участием двух автомобилей на дороге «Галашки — Нестеровское», в Ингушетии, пострадали три человека. Все они были госпитализированы в центральную районную больницу города.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава правительства Ингушетии поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Жителя Ингушетии приговорили к 10 годам колонии за продажу героина через интернет
Нерадивый подрядчик стал фигурантом трех уголовных дел за махинации при строительстве квартир в Ингушетии
Более 200 жителей Ингушетии уже могут бесплатно получить дополнительное образование
Ингушские юнармейцы принимают участие в «Летних юнармейских играх»
Три человека пострадали в результате ДТП на автодороге «Галашки - Нестеровское» в Ингушетии
Интеллектуальный диалог: «Ростелеком» поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами
Композитор Александр Чередниченко представил министру культуры Ингушетии свой сборник песен «Под одним небом»
У четверых жителей Ингушетии изъяли марихуану в ходе досмотра
Не прошедшим медосвидетельствование могут запретить приобретать огнестрельное оружие
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка

Главное

Яндекс.Метрика

 