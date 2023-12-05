В борьбе с наркоманий необходима консолидация всего общества, считает Глава Ингушетии

«Наркотики — это убийство нашей молодежи. Правоохранительные органы выполняют свою работу, возбуждаются уголовные дела, растет число задержанных лиц. Меры действительно принимаются. Сейчас обществу нужно консолидироваться», — подчеркнул руководитель субъекта, поскольку «многое зависит от каждого лично».

Он отметил, что обществу нельзя молчать и предложил организовать, своего рода, конференцию с различными организациями — женскими, молодежными объединениями, отделением союза журналистов, общественниками, чтобы обсудить эту проблему.

Махмуд-Али Калиматов поручил правительству региона подумать над форматом конференции на данную тему, поскольку важно грамотно доносить информацию до населения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Глава также рассказал, что ранее давал поручение министру здравоохранения Зареме Антошкиевой провести инспекции в аптеках, чтобы выяснить, где чаще всего реализуются препараты, содержащие в своем составе наркотические вещества.

«Это беспрецедентно для нашей республики, мы должны совместными усилиями решать эту проблему. Летальных случаев много. Смертность, разлад в семьях — наркотики приносят много бед. Должна быть нетерпимость, должно быть порицание в обществе», — добавил он.