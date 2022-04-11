В центральном парке города Сунжа Ингушетии провели масштабную уборку
В связи с установившейся тёплой погодой по инициативе главы города Аслана Умарова в центральном парке Сунжи провели масштабную уборку.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в общественно значимом мероприятии приняли участие трудовые коллективы: сотрудники администрации г. Сунжа, ЖКХ, ансамбль «Сунжа» и другие.
Общими усилиями была проведена работа по обрезке колючих кустарников, разобрана и вывезена кирпичная кладка, убрана территория от мусора и листвы.