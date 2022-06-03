В центральной школе искусств Ингушетии прошел концерт «Летняя рапсодия»

Открыла праздничное мероприятие директор школы Зара Долакова, которая высказала много добрых слов в адрес юных музыкантов за их труд, поблагодарила родителей за поддержку творческого воспитания их детей. Также директор вручила свидетельства об окончании школы выпускникам.

В концертной программе были представлены выступления пианистов, которые исполняли свои партии на синтезаторе, скрипачей, гитаристов, духовиков, вокалистов. Каждому музыканту благодарные зрители подолгу аплодировали.

Заместитель директора Лейла Точиева вручила грамоты отличившимся.

«В этом году лучшими были отмечены более 60-ти учащихся. Желаю, чтобы следующим летом буквально все наши ученики получили грамоты за высокие успехи в музыкальном исполнительстве», — отметила она.

Отметим, что концерт «Летняя рапсодия» включен в план реализации Всероссийского проекта «Культура для школьников».