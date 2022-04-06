В Центре культурного развития Магаса в рамках Недели детской книги прошла познавательная беседа со школьниками

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В Центре культурного развития Магаса в рамках Недели детской книги прошла познавательная беседа со школьниками, нацеленная на привлечение их внимания к чтению, повышение роли литературы в нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании юного поколения, сообщила пресс-служба учреждения.

Руководитель кружка театра и кино Эсет Сусуркиева представила своим воспитанникам детские книги на ингушском языке. Более всего детей заинтересовала красочно иллюстрированная книга Эсет Газдиевой «Ленивец Бари», подаренная центру автором.

Школьники также заинтересовались журналом «Села1ад», который многие годы занимает подрастающее поколение. Не остался без внимания и недавний выпуск журнала, в котором вышла статья о работе творческих кружков ЦКР. Дети были рады увидеть себя, а также своих преподавателей на страницах журнала.

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