В Центре культурного развития столицы Ингушетии начинают свою работу студия вокала и кружок фортепиано

В студию вокала приглашают всех желающих, от 7 лет и выше, занятия будет проводить профессиональный педагог, который научит правильно извлекать ноты и подготовит к дальнейшей карьере вокалиста. Занятия будут проходить по вторникам, средам и пятницам с 14:00 до 18:00.

Кружок фортепиано будет вести член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры Ингушетии Зарема Мальсагова.

Предварительная запись по телефону 8 (8734) 55-45-58.