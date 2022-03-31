В Центре культурного развития столицы Ингушетии начинают свою работу студия вокала и кружок фортепиано
В Центре культурного развития г. Магаса с 1 апреля начинают свою работу студия вокала и кружок фортепиано, сообщила пресс-служба учреждения.
В студию вокала приглашают всех желающих, от 7 лет и выше, занятия будет проводить профессиональный педагог, который научит правильно извлекать ноты и подготовит к дальнейшей карьере вокалиста. Занятия будут проходить по вторникам, средам и пятницам с 14:00 до 18:00.
Кружок фортепиано будет вести член Союза композиторов России, заслуженный работник культуры Ингушетии Зарема Мальсагова.
Предварительная запись по телефону 8 (8734) 55-45-58.