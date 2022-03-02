В четырех населенных пунктах Ингушетии на 6 часов отключат свет

Из-за проведения внеплановых ремонтных работ с 10 до 16 часов 2 марта будет прекращена подача электроснабжения в административный округ Гамурзиевский города Назрани и сельское поселении Гази-Юрт, частично в АО Альтиевский и сельское поселение Барсуки Назрановского района, говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть бдительными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурная диспетчерская служба города Назрань 8 (8732) 22-11-09.

Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.