Энергоснабжение

В четырех населенных пунктах Ингушетии на 6 часов отключат свет

0

В четырех населенных пунктах республики в среду на 6 часов отключат свет, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Из-за проведения внеплановых ремонтных работ с 10 до 16 часов 2 марта будет прекращена подача электроснабжения в административный округ Гамурзиевский города Назрани и сельское поселении Гази-Юрт, частично в АО Альтиевский и сельское поселение Барсуки Назрановского района, говорится в релизе.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть бдительными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурная диспетчерская служба города Назрань 8 (8732) 22-11-09.

Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Илез Колоев выступит на всероссийских соревнованиях РФСО «Спартак» в Саратове
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих
В Ингушетии отменили праздничные мероприятия из-за гибели военнослужащих на Донбассе
Школьницы сельского поселения Яндаре Ингушетии посетили мастер-класс по отделке национального костюма
В Ингушетии пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса «Отечество»
83 новых случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Житель Ингушетии сядет в тюрьму за кражу отопительного котла у знакомого
В Ингушетии с начала года более чем на 22% увеличилось промпроизводство
В Ингушетии установят памятник к 100-летию Владимира Этуша
Вскоре выйдет в свет журнал «Народное творчество Республики Ингушетия»
Юный ингушский тяжелоатлет Амир Балаев успешно выступил на первенстве России

Главное

Яндекс.Метрика

 