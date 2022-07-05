В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
Из-за плановых ремонтных работ сегодня, 5 июля, с 9 до 18 часов будет прекращена подача электроэнергии в город Карабулак, сельские поселения Плиево и Барсуки Назрановского района.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии со ссылкой на «Россети Северный Кавказ», также 5, 6 и 7 июля с 9 до 18 часов частично не будет света и в сельском поселении Экажево в связи с ремонтными работами.
«Следите за электрическими приборами и оборудованием. Доведите данную информацию до знакомых и соседей», — призвали в чрезвычайном ведомстве.
Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.
ЕДДС города Карабулак 8 (8734) 44-43-51.