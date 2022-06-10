В День России в НБ Ингушетии пройдет финал фестиваля ингушской культуры «Этнос»

0

В Национальной библиотеке Ингушетии 12 июня пройдет финал республиканского фестиваля-конкурса ингушской культуры «Этнос» среди школьных команд, сообщила пресс-служба учреждения.

В финале встретятся 4 команды — победители районных этапов. Мероприятие приурочено ко Дню России и пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия Республики Ингушетия.
Начало мероприятия — в 11:00. Приглашаются все желающие.

Напомним, проект «Этнос» реализован Комитетом по делам молодежи РИ при поддержке Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева на площадках библиотечной сети республики в целях приобщения подростков и молодежи к культурному, историческому и национальному наследию ингушского народа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Почтовые отделения Ингушетии поменяют график работы в связи с Днем России
В Ингушетии открылся тренировочно-плавательный комплекс для кадетов
Музей ИЗО Ингушетии получил в дар войлочный ковер мастерицы Райшат Ахильговой
В Ингушском госуниверситете пройдет обучение по программе «Информационные системы и технологии»
В Назрановском районе Ингушетии рассмотрели вопросы, связанные с призывом в армию
Мастеров Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе «Туристический сувенир»
В МКЖР Ингушетии прошла презентация видеовыставки ко Дню борьбы с наркоманией
Город Назрань Ингушетии присоединился к онлайн-флешмобам ко Дню России
В селе Галашки Ингушетии чествовали Хадиджу Албакову за проявленную отвагу
Успешным ингушским атлетам присвоено звание «Мастер спорта России»
В Ингушетии пресекли хищение электроэнергии в объеме суточного потребления республики

Главное

Яндекс.Метрика

 