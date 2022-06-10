В День России в НБ Ингушетии пройдет финал фестиваля ингушской культуры «Этнос»

В финале встретятся 4 команды — победители районных этапов. Мероприятие приурочено ко Дню России и пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия Республики Ингушетия.

Начало мероприятия — в 11:00. Приглашаются все желающие.

Напомним, проект «Этнос» реализован Комитетом по делам молодежи РИ при поддержке Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева на площадках библиотечной сети республики в целях приобщения подростков и молодежи к культурному, историческому и национальному наследию ингушского народа.