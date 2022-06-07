В детской больнице Ингушетии выявили санитарку с поддельным дипломом об образовании

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В Детской республиканской клинической больнице в городе Назрани Ингушетии выявили санитарку с поддельным дипломом о среднем профессиональном образовании, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«1 июня 2022 года сотрудники МВД установили, что в апреле 2021 года жительница Ингушетии при трудоустройстве в Детскую республиканскую клиническую больницу на должность, относящуюся к категории младшего медицинского персонала, представила в кадровое подразделение учреждения заведомо подложный диплом о среднем профессиональном образовании, якобы выданный ГБОУ СПО «Ингушский медицинский колледж им. А. И. Тутаевой», где она фактически не обучалась», — говорится в сообщении.

В отношении упомянутой гражданки возбуждено уголовное дело по части 3 статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

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