В ДК села Галашки Ингушетии провели мероприятие, посвященное родному языку

В акции приняли участие заслуженный артист региона, директор Дома народного творчества Алаудин Эсмурзиев и начальник социального отдела районной администрации Ибрагим Гулиев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, воспитанники ДК исполнили национальный танец и прочитали стихи, посвященные родному языку, художественные руководители исполнили мелодию на ингушских музыкальных инструментах.

В завершение Алаудин Эсмурзиев и Ибрагим Гулиев вручили грамоты участникам и выразили благодарность организаторам патриотической акции.