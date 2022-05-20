Родной язык

В ДК села Галашки Ингушетии провели мероприятие, посвященное родному языку

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В доме культуры сельского поселения Галашки Сунженского района республики состоялось мероприятие «Наьна мотт», посвященное ингушскому языку.

В акции приняли участие заслуженный артист региона, директор Дома народного творчества Алаудин Эсмурзиев и начальник социального отдела районной администрации Ибрагим Гулиев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, воспитанники ДК исполнили национальный танец и прочитали стихи, посвященные родному языку, художественные руководители исполнили мелодию на ингушских музыкальных инструментах.

В завершение Алаудин Эсмурзиев и Ибрагим Гулиев вручили грамоты участникам и выразили благодарность организаторам патриотической акции.

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