Память

В ДК сельского поселения Али-Юрт Ингушетии почтили память землячки, известной альпинистки Лейлы Албогачиевой

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В Доме культуры сельского поселения Али-Юрт Назрановского района прошла беседа со школьниками, посвященная 54-летию со дня рождения известной альпинистки Лейлы Албогачиевой, сообщили газете «Ингушетия» в учреждении.
 

Художественный руководитель ДК Хяди Евлоева рассказала ребятам о том, что уроженка их села Лейла Албогачиева относилась к той категории людей, которая не любит почивать на лаврах, приковывая к себе внимание окружающих. До конца своих дней она осталась верна избранному пути, из раза в раз убеждая всех в том, что обладает большим запасом прочности, готовая штурмовать самые большие высоты.

Воспитанники досугового центра с интересом слушали историю о человеке удивительного упорства, трудолюбия, который смог покорить самую высокую вершину мира — Эверест.

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