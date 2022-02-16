В ДК сельского поселения Али-Юрт Ингушетии почтили память землячки, известной альпинистки Лейлы Албогачиевой

Художественный руководитель ДК Хяди Евлоева рассказала ребятам о том, что уроженка их села Лейла Албогачиева относилась к той категории людей, которая не любит почивать на лаврах, приковывая к себе внимание окружающих. До конца своих дней она осталась верна избранному пути, из раза в раз убеждая всех в том, что обладает большим запасом прочности, готовая штурмовать самые большие высоты.

Воспитанники досугового центра с интересом слушали историю о человеке удивительного упорства, трудолюбия, который смог покорить самую высокую вершину мира — Эверест.