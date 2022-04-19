В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии проходит выставка

На выставке представлены поделки из бисера, вязаные изделия, модульная оригами, аппликации из пластилина и фетра, аппликации в технике квиллинг, цветы из фоамирана, аппликации-панно из салфеток и другие поделки.

«Декоративно-прикладное искусство — вид художественного творчества, который охватывает многие разновидности профессиональной творческой деятельности, направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих утилитарную, эстетическую и художественную функции. Этот собирательный термин условно объединяет два обширных вида творчества: декоративное и прикладное», — рассказала директор ДК Мадина Балаева.

По ее словам, все изделия, представленные на выставке, созданы руками воспитанников кружка ДПИ, который работает в галашкинском Доме культуре под руководством Эсет Хашиевой и Тамилы Гулиевой. Здесь прививают детям полезные навыки и учат их видеть красоту окружающего мира.