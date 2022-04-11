В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел конкурс чтецов
В Доме культуры сельского поселения Галашки в рамках реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» прошел конкурс чтецов «Са юрт», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В конкурсе приняли участие воспитанники литературно-драматического кружка «Живое слово», который ведут Лейла Хашиева и Макка Пугоева.
В жюри конкурса вошли художественный руководитель ДК с. п. Галашки Фатима Бисаева, методист Ася Оздоева, а также руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Эсет Хашиева.
По итогам конкурса первое место заняла Джамиля Орцханова, второе место жюри присудило Динаре Барахоевой, а на третьем месте оказалась Раббия Эльдиева. Победительницам были вручены почетные грамоты и призы.