В ДК сельского поселения Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по рисованию

«Мадина Башировна раскрывает творческие способности сельских школьников, учит их видеть красоту окружающего мира и обучает навыкам рисования. Мастер-класс, который она провела для своих воспитанников на этот раз, помог юным художникам понять, какими выразительными средствами можно передать красоту и величие гор Кавказа. Дети были впечатлены мастерством своей наставницы и загорелись желанием принять участие в творческом процессе», — рассказал собеседник.

Напомним, проект «Культура для школьников» направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие подрастающего поколения, повышение его культурной грамотности. Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников.