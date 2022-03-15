В ДК сельского поселения Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по рисованию
В Доме культуры сельского поселения Яндаре в рамках Всероссийского межведомственного проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс руководителя кружка изобразительного искусства Мадины Албогачиевой «Лучше гор могут быть только горы», сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
«Мадина Башировна раскрывает творческие способности сельских школьников, учит их видеть красоту окружающего мира и обучает навыкам рисования. Мастер-класс, который она провела для своих воспитанников на этот раз, помог юным художникам понять, какими выразительными средствами можно передать красоту и величие гор Кавказа. Дети были впечатлены мастерством своей наставницы и загорелись желанием принять участие в творческом процессе», — рассказал собеседник.
Напомним, проект «Культура для школьников» направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие подрастающего поколения, повышение его культурной грамотности. Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников.