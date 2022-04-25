В дни празднования Ид Аль-Фитр в Ингушетии продлят работу общественного транспорта

«Для бесперебойной работы общественного транспорта в дни празднования «Ид-Аль-Фитр» в Ингушетии будет работать оперативный штаб из числа руководящих работников и продлен режим работы общественного транспорта до 21:00 мск», — сказал собеседник.

По его словам, также в праздничные дни будет работать горячая линия, на которую местные жители смогут подать жалобу, узнать особенности работы транспорта — расписание, имеющиеся маршруты, номера рейсов.

Вся подробная информация о рейсах размещена на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики.