В Доме культуры села Экажево отметили 98-ую годовщину ингушской государственности

В праздновании 98-ой годовщины ингушской государственности приняли участие глава администрации Экажево Микаил Евлоев, поэт, писатель, общественный деятель Якуб Патиев, представители регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана, Ассамблеи народов Ингушетии, воспитанники кружков, действующих при ДК, артисты эстрады и танцоры.

Открывая мероприятие, Микаил Евлоев отметил, что ингушский народ отмечает одну из самых значимых дат в своей непростой истории, и 7 июля 1924 года стало ярчайшим историческим событием в становлении и развитии ингушской государственности. В свою очередь Якуб Патиев обозначил тот факт, что Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке к празднованию юбилейной даты — 100-летия образования Ингушской автономной области — государственности ингушского народа.

Как сообщили в администрации Назрановского района, для участников мероприятия была подготовлена насыщенная концертная программа с участием нового состава вокальной группы и группы чтецов из числа воспитанников ДК. Также была организована тематическая выставка.

Концертная программа завершилась выступлением певицы Хади Бековой и фуршетом для гостей.