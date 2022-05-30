Оружие

В доме покойного жителя Ингушетии обнаружили пистолет и боевые патроны

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В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обнаружения у умершего в 2020 году местного жителя травматического пистолета, магазина к автомату «Калашникова» и боевых патронов, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Отмечается, что правоохранители в рамках операции «Оружие» изъяли у местного жителя 15 патронов, калибра 7,62 мм, травматический пистолет модели ТТ «ЯГ 2125», 3 магазина 5,45 мм к АК и деревянный приклад, предположительно к автомату Калашникова.

Полицейские в ходе проверки установили, что изъятое принадлежало покойному жителю этого домовладения, умершему в июле прошлого года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 222 УК РФ.

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