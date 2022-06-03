В Джейрахе прошел концерт Лемы Нальгиевой в честь 30-летия Ингушетии

0

Жители и гости сельского поселения Джейрах в преддверии 30-летия образования Республики Ингушетия получили замечательный подарок — для них с сольным концертом выступила народная любимица Лема Нальгиева.

Концерт в местном Доме культуры прошёл в тёплой, праздничной атмосфере. Зрительный зал был переполнен, даже в фойе не было свободного места. По многочисленным просьбам Лема не раз пела на бис.

Администрация Джейрахского района и коллектив ДК выразили благодарность Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову за предоставленную возможность проведения концерта — для зрителей вход был бесплатный, а также заслуженной артистке республики Леме Нальгиевой

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошел турнир по шашкам среди незрячих и слабовидящих
В крупном населенном пункте Экажево Ингушетии отметили день села
Музей Победы призывает жителей Ингушетии сохранить память об участниках ВОВ
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 30-летию республики
Ингушские бойцы ММА принимают участие в чемпионате России
Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль «Пока арба не перевернулась»
В Ингушетии суд приговорил к 4 годам жительницу Узбекистана за организацию незаконной миграции
В Ингушетии более 1,5 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по математике
В Ингушетии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка»
В День России Ингушский ТЮЗ покажет спектакль «Подвиг горянки»
В центральной школе искусств Ингушетии прошел концерт «Летняя рапсодия»

Главное

Яндекс.Метрика

 