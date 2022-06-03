В Джейрахе прошел концерт Лемы Нальгиевой в честь 30-летия Ингушетии

Концерт в местном Доме культуры прошёл в тёплой, праздничной атмосфере. Зрительный зал был переполнен, даже в фойе не было свободного места. По многочисленным просьбам Лема не раз пела на бис.

Администрация Джейрахского района и коллектив ДК выразили благодарность Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову за предоставленную возможность проведения концерта — для зрителей вход был бесплатный, а также заслуженной артистке республики Леме Нальгиевой