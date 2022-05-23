В Джейрахском районе Ингушетии благодаря меценату Гуцериеву строится очередная туристическая зона отдыха

Как сообщил газете «Ингушетия» глава района Ахмед Льянов, на объекте из горного камня будут выделены зона для шашлыков (мангал и дрова) и раздельные санузлы. Аналогичные зоны отдыха будут устроены в районе Бейни, Ляжгинского водопада, на перевале возле смотровой площадки.

Один такой объект (каменная беседка, пристройка, санузлы, мангальная зона) уже построен на въезде в Джейрахский район со стороны Северной Осетии.