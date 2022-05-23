Туризм

В Джейрахском районе Ингушетии благодаря меценату Гуцериеву строится очередная туристическая зона отдыха

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В Джейрахском районе Ингушетии благодаря бизнесмену, меценату, поэту Микаилу Гуцериеву строится открытая зона отдыха туристического назначения в районе альпинистского лагеря "Кязи"

Как сообщил газете «Ингушетия» глава района Ахмед Льянов, на объекте из горного камня будут выделены зона для шашлыков (мангал и дрова) и раздельные санузлы. Аналогичные зоны отдыха будут устроены в районе Бейни, Ляжгинского водопада, на перевале возле смотровой площадки.

Один такой объект (каменная беседка, пристройка, санузлы, мангальная зона) уже построен на въезде в Джейрахский район со стороны Северной Осетии.

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