В Джейрахском районе Ингушетии начаты противоаварийные работы на башенном комплексе Ний

Как сообщили в администрации района, мероприятие финансирует меценат Микаил Гуцериев. Работы проводит фирма Магомеда Харсиева, которая имеет соответствующую лицензию для проведения такой деятельности.

Напомним, в горном районе Ингушетии благодаря бизнесмену, меценату, поэту Гуцериеву строятся открытые зоны отдыха туристического назначения.