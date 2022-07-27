Реставрация

В Джейрахском районе Ингушетии начаты противоаварийные работы на башенном комплексе Ний

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В Джейрахском районе Ингушетии начаты  противоаварийные работы средневекового башенного комплекса Ний.

Как сообщили в администрации района, мероприятие финансирует меценат Микаил Гуцериев. Работы проводит фирма Магомеда Харсиева, которая имеет соответствующую лицензию для проведения такой деятельности.

Напомним, в горном районе Ингушетии благодаря бизнесмену, меценату, поэту Гуцериеву строятся открытые зоны отдыха туристического назначения.

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