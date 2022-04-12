В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, на встрече ребятам рассказали о пагубных последствиях употребления разных видов наркотиков, о крушении мечты о полноценной жизни у наркоманов, об отсутствии у них будущего.

«Подобные мероприятия являются необходимостью, ведь наркотики наносят существенный вред как наркоману, так и его близким», — подчеркнули организаторы акции.