В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Работники администрации Джейрахского района совместно с представителем духовенства провели мероприятие по профилактике наркомании в местной школе.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, на встрече ребятам рассказали о пагубных последствиях употребления разных видов наркотиков, о крушении мечты о полноценной жизни у наркоманов, об отсутствии у них будущего.
«Подобные мероприятия являются необходимостью, ведь наркотики наносят существенный вред как наркоману, так и его близким», — подчеркнули организаторы акции.