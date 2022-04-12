Профилактика наркомании

В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании

0

Работники администрации Джейрахского района совместно с представителем духовенства провели мероприятие по профилактике наркомании в местной школе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, на встрече ребятам рассказали о пагубных последствиях употребления разных видов наркотиков, о крушении мечты о полноценной жизни у наркоманов, об отсутствии у них будущего.

«Подобные мероприятия являются необходимостью, ведь наркотики наносят существенный вред как наркоману, так и его близким», — подчеркнули организаторы акции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителям Ингушетии предложили выбрать дизайн-проекты улиц для благоустройства
Ингушская мастерица Лидия Хамхоева вышила карту своего региона на карте России
Житель Ингушетии отправился в тюрьму за повторный грабеж
На совещании под руководством премьера Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва
Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»
В сельском поселении Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по национальному танцу
Юная ингушская вокалистка Сара Мурзабекова стала лауреатом всероссийского конкурса «Таланты России»
В мэрии Назрани Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся явки призывников
В Ингушетии впервые с марта снизились цены на сахар и детское питание
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по всестилевому карате
В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму

Главное

Яндекс.Метрика

 