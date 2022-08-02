В Джейрахском районе Ингушетии уничтожены заросли дикорастущей конопли

В рамках второго этапа операции «Мак-2022» в сельском поселении Ляжги Джейрахского района Ингушетии прошло мероприятие по уничтожению дикорастущей конопли.

В акции приняли участие работники администрации района, сотрудники местного отдела МВД и пограничники. Участок, заросший дикорастущей коноплей, был выявлен в ходе рейдовых мероприятий.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Джейрахского района, всего было уничтожено 1,2 тыс. кустов на участке 50 кв. м.