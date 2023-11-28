В Джейрахском районе Ингушетии восстановили подачу электроэнергии

«В результате разгула стихии произошло свыше 20 подобных аварий. Несмотря на некоторые сложности, сотрудники электрических сетей сумели в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в районе», — рассказал собеседник.

Напомним, что ветер также снёс кровли домов и повалил деревья. Пострадавших среди людей нет.