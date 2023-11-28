В Джейрахском районе Ингушетии восстановили подачу электроэнергии
В горной части республики ликвидировали последствия аварий на линиях электропередачи после обрушившегося ураганного ветра, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«В результате разгула стихии произошло свыше 20 подобных аварий. Несмотря на некоторые сложности, сотрудники электрических сетей сумели в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в районе», — рассказал собеседник.
Напомним, что ветер также снёс кровли домов и повалил деревья. Пострадавших среди людей нет.