СВО

В филиале фонда «Защитники Отечества» Ингушетии обработали почти 400 обращений

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Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» республики, открытого 31 мая уходящего года, за семь месяцев обработали 395 обращений. По всем случаям удалось найти решение, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства субъекта.

«Большинство вопросов связаны с получением дополнительных мер поддержки для семей участников специальной военной операции, содействие в предоставлении земельных участков, медицинская помощь, в том числе санаторно-курортное лечение, льготы по коммунальным платежам, денежные выплаты, связанные с участием в СВО. Помимо этого, без проблем решаются и другие запросы», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, филиалом стабильно проводятся такие мероприятия, как уроки мужества, увековечивания памяти погибших и другие.

«Выражаю искреннюю благодарность руководителю фонда Муслиму Оздоеву и всем сотрудникам за их труд. Они делают важную работу по оказанию помощи и поддержки ветеранам спецоперации и их семьям. Что особенно важно, фонд «Защитники Отечества» активно работает не только в области социальной поддержки, но и в патриотическом воспитании молодежи. А сегодня как никогда важно развивать патриотические чувства и чувство гражданской ответственности у детей и молодых людей», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он считает, что в 2024 году необходимо продолжить дальнейшее развитие регионального отделения фонда «Защитники Отечества», так же активно оказывать помощь и поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

«Мы будем совместными усилиями делать все возможное, чтобы ветераны, их дети и жены ни в чем не нуждались», — добавил Глава Ингушетии.

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