В филиале фонда «Защитники Отечества» Ингушетии обработали почти 400 обращений
Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» республики, открытого 31 мая уходящего года, за семь месяцев обработали 395 обращений. По всем случаям удалось найти решение, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства субъекта.
«Большинство вопросов связаны с получением дополнительных мер поддержки для семей участников специальной военной операции, содействие в предоставлении земельных участков, медицинская помощь, в том числе санаторно-курортное лечение, льготы по коммунальным платежам, денежные выплаты, связанные с участием в СВО. Помимо этого, без проблем решаются и другие запросы», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, филиалом стабильно проводятся такие мероприятия, как уроки мужества, увековечивания памяти погибших и другие.
«Выражаю искреннюю благодарность руководителю фонда Муслиму Оздоеву и всем сотрудникам за их труд. Они делают важную работу по оказанию помощи и поддержки ветеранам спецоперации и их семьям. Что особенно важно, фонд «Защитники Отечества» активно работает не только в области социальной поддержки, но и в патриотическом воспитании молодежи. А сегодня как никогда важно развивать патриотические чувства и чувство гражданской ответственности у детей и молодых людей», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.
Он считает, что в 2024 году необходимо продолжить дальнейшее развитие регионального отделения фонда «Защитники Отечества», так же активно оказывать помощь и поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.
«Мы будем совместными усилиями делать все возможное, чтобы ветераны, их дети и жены ни в чем не нуждались», — добавил Глава Ингушетии.