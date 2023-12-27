В филиале фонда «Защитники Отечества» Ингушетии обработали почти 400 обращений

«Большинство вопросов связаны с получением дополнительных мер поддержки для семей участников специальной военной операции, содействие в предоставлении земельных участков, медицинская помощь, в том числе санаторно-курортное лечение, льготы по коммунальным платежам, денежные выплаты, связанные с участием в СВО. Помимо этого, без проблем решаются и другие запросы», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, филиалом стабильно проводятся такие мероприятия, как уроки мужества, увековечивания памяти погибших и другие.

«Выражаю искреннюю благодарность руководителю фонда Муслиму Оздоеву и всем сотрудникам за их труд. Они делают важную работу по оказанию помощи и поддержки ветеранам спецоперации и их семьям. Что особенно важно, фонд «Защитники Отечества» активно работает не только в области социальной поддержки, но и в патриотическом воспитании молодежи. А сегодня как никогда важно развивать патриотические чувства и чувство гражданской ответственности у детей и молодых людей», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он считает, что в 2024 году необходимо продолжить дальнейшее развитие регионального отделения фонда «Защитники Отечества», так же активно оказывать помощь и поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

«Мы будем совместными усилиями делать все возможное, чтобы ветераны, их дети и жены ни в чем не нуждались», — добавил Глава Ингушетии.