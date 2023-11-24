В филиале фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии помогли дочери ветерана СВО с лечением

Как сообщили «Ингушетии» в организации, к ним обратилась супруга ветерана СВО с просьбой помочь ребенку. У 10-летней Наимы ограниченные возможности здоровья. Девочке необходима плановая операция — тимпанопластика уха.

Руководитель филиала фонда Муслим Оздоев лично провел переговоры с руководством республиканской больницы и договорился о госпитализации ребенка в ЛОР-отделение медучреждения для проведения оперативного лечения.

«Сейчас Наима проходит комплексное обследование: лабораторные анализы, консультации профильных специалистов. В самое ближайшее время девочку прооперируют», — отметил представитель организации.