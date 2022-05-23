Альпинизм

В горах Ингушетии 8 спасателей прошли программу подготовки альпинистов

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Восемь сотрудников отряда спасательной службы МЧС по Ингушетии прошли на территории альплагеря «Кязи» в Джейрахском районе республики программу начальной подготовки альпинистов для работы в горах.

Об этом газете «Ингушетия» сообщил гендиректор общества с ограниченной ответственностью «Управление альпинистских лагерей» и начальник альплагеря «Кязи» Александр Яковенко.

«Когда мы стали проводить чемпионаты России, то столкнулись с такой проблемой, что спасатели приезжают на дежурство, но они не умеют выходить на маршруты. Потому мы проводим обучение согласно программе подготовки Федерации альпинизма России», — сказал Яковенко.

Спасатели провели зачётное восхождение, в настоящее время с ними заканчиваются занятия по подручным средствам. Затем ребятам вручат значки «Альпинист России».

 

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