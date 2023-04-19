В горах Ингушетии прошли съемки короткометражной историй ко Дню Победы

«Основная особенность проекта в том, что съемки будут проводиться в разных уголках страны и реализовываться усилиями региональных продакшнов и блогеров. К примеру, в Ингушетии съемки велись в горном Джейрахском районе в селении Бишт. По сюжету, русский ветеран с внуком пришел на могилу к павшему боевому товарищу, чтобы отдать дань памяти. Другими словам, это история о дружбе народов, о героях, переживших страшные события времен ВОВ», — сказал Рашид Хамхоев.

По его словам, съемки будут вестись также в Москве, Омске, Старом Осколе, Владивостоке, Томске, Улан-Удэ, Вологде, Пензе и Ленинградской области. С 8 мая в регионах пройдут закрытые показы этих картин, а также акции приуроченные ко Дню Победы.

«В каждом регионе есть свои герои и истории, которые заслуживают внимания, а судьбы людей, описываемые в фильме, неразрывно связаны с историей России. Отечественный кинематограф полон разноплановых рассказов о Второй мировой войне», — добавил Хамхоев.

Отмечается, что проект «неЗабытые» активно поддержали государственные архивы, администрации городов, поисковые отряды, муниципальные библиотеки, батальоны народного ополчения, а во Владивостоке Тихоокеанский флот и Морской Государственный университет.